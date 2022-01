Adidas start met inkoop van eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas is gestart met het opkopen van maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen. Dit maakte de Duitse fabrikant van sportartikelen maandagochtend bekend. De plannen om eigen aandelen in te kopen werden in december vorig jaar al bekendgemaakt. De inkopen moeten in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Tot 2025 wil Adidas in totaal voor 4 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. In 2021 kocht het bedrijf al voor 1 miljard euro eigen aandelen in. De ingekochte aandelen zal Adidas uiteindelijk intrekken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.