Atos schiet tekort

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos heeft maandag gewaarschuwd dat de jaarresultaten tegenvallen. Het Franse IT-bedrijf boekte afgelopen jaar een omzet van circa 10,8 miljard euro, hetgeen een daling op jaarbasis van ongeveer 2,4 procent betekent tegen constante wisselkoersen. Atos mikte echter op een stabiele omzet. De operationele marge kwam uit op circa 4 procent van de jaaromzet, waar werd gemikt op ongeveer 6 procent. Deze tegenvaller schreef Atos vooral toe aan de lagere omzet en extra kosten die werden gemaakt. Ook projectvertragingen, als gevolg van de problemen in de aanvoerketen en vertragingen bij klanten, drukten op de resultaten. "De huidige stand van zaken leidt ertoe dat we een winstwaarschuwing moeten afgeven", aldus CEO Rodolphe Belmer, die pas een week aan het roer staat bij Atos. De nieuwe topman meent dat de genoemde effecten van tijdelijke aard zijn. Atos mikt voor 2021 op een negatieve vrije kasstroom van 420 miljoen euro, mede vanwege het werkkapitaal. Eerder mikte het bedrijf nog op een positieve vrije kasstroom. De volledige jaarcijfers, inclusief de doelstellingen voor dit jaar, worden op 28 februari gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

