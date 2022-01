Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 47,00 naar 46,00 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling voor het aandeel. Vermoedelijk zal ArcelorMittal in het vierde kwartaal een daling van de EBITDA melden, tot 4,9 miljard dollar, vanwege hogere prijzen voor steenkool en energie en een daling van de staalprijzen, aldus de analisten, die hun taxaties voor 2021 en 2022 met 3 tot 4 procent verlaagden. Daarentegen zijn de marges volgens de analisten veilig en lonkt een herstel van de vraag naar staal. De Duitse bank rekent op een aanhoudende sterke kasstroom en ArcelorMittal zal eigen aandelen blijven inkopen, waardoor aandeelhouders in 2022 én 2023 op een mooie beloning kunnen rekenen. Bron: ABM Financial News

