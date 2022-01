Citi hervat volgen Unilever met koopadvies

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research hervat zijn rapportage over Unilever met handhaving van het koopadvies, nadat de analisten tijdelijk beperkt waren omdat het levensmiddelenbedrijf zaken deed met de Amerikaanse bank.

Op korte termijn verwachten de analisten een voorzichtige boodschap over de marge van Unilever voor 2022. Samen met zorgen over de veerkracht van opkomende markten zal het aandeel dus waarschijnlijk niet snel de relatieve waardering terugkrijgen die het bedrijf in het verleden had, aldus de analisten.

Maar na de eerste helft van het jaar ziet Citi een sterk herstelverhaal, met schaalvoordelen in belangrijke plattelandseconomieën. Ook zou Unilever als eerste kunnen profiteren van stabiliserende grondstofprijzen.

"Geduld is nodig en we zien meer onmiddellijke waarde in sectorgenoot Reckitt", zei de bank.

"Toch denken we dat het aandeel al structurele zorgen over zijn bedrijfsmodel en prijselasticiteit verdisconteert", aldus Citi, erop wijzend dat Unilever wordt verhandeld tegen een korting van 25 procent, vergeleken met rivalen als Reckitt Benckiser, Nestlé en Procter & Gamble.

"Voordat Unilever een goedkope optie wordt om in te spelen op herstel van opkomende markten, hebben we "slechts" duidelijkheid nodig over hoe de marge gaat presteren in 2022, met een neerwaarts risico voor de winst van 1 à 2 procent", aldus Citi. Dit zou in de tweede helft van het jaar kunnen gebeuren.

Het koersdoel wordt hervat op 45,00 pond.