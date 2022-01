Deutsche Bank verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Philips verlaagd van 36,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Falko Friedrichs wees op een tegenvallende update van Philips over de testresultaten van het polyethyleen schuim dat werd gebruikt in de teruggeroepen beademingsapparatuur. De resultaten lieten de mogelijke gezondheidsrisico's zien, maar de markt had enkele eindconclusies verwacht in het vierde kwartaal. "Maar de update van Philips net voor de kerstdagen bevatte helemaal geen conclusies, gezien het slechts een klein deel van het testprogramma omvatte", aldus de analist. Daarnaast meldde Philips een "significante" vertraging in het onafhankelijke testprogramma en dat eindconclusies niet eerder worden verwacht dan voor het tweede kwartaal van dit jaar. Dit betekent dat de kwestie langer dan verwacht boven het aandeel blijft hangen, aldus Deutsche Bank. Het aandeel Philips sloot vrijdag op 32,98 euro. Bron: ABM Financial News

