AEX start vermoedelijk in het groen aan nieuwe handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent.

Afgelopen week daalde de AEX op weekbasis juist nog met 1,2 procent met een slotstand van 788,43 punten.

Beurzen wereldwijd stonden afgelopen week onder druk nadat de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve bevestigden dat een meerderheid binnen de centrale bank de rente snel wil verhogen. Ook wil de Fed relatief snel een begin maken met het inkrimpen van de portefeuille van bijna 9 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

De ongekende monetaire financiering, waardoor de geldhoeveelheid flink is verruimd, wordt als belangrijkste aanjager beschouwd van de steile opmars van de aandelenmarkten sinds de bodem in maart 2020, neergezet tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.

Richting het einde van de handelsweek keerde de rust wat terug op de markten. "De ergste schrik bij beleggers over het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve lijkt voorbij", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Maar beleggers bleven terughoudend, ook omdat de rentes op de obligatiemarkten flink stegen. Vanochtend noteerde het rendement op de Amerikaanse 'treasury' met een looptijd van 10 jaar op 1,77 procent. Rond de jaarwisseling stond er nog een rendement van 1,50 procent op de borden. Door de oplopende rendementen kunnen staatsobligaties voor risicomijdende beleggers een alternatief zijn voor de volatiele aandelenmarkten.

Vrijdag bleek daarnaast dat de banengroei in Amerika in december onder druk stond, terwijl het gemiddelde uurloon op jaarbasis met maar liefst 4,7 procent steeg. Dit werd door beleggers op Wall Street geïnterpreteerd als het slechtste van twee werelden, namelijk een verkrappende Fed onder druk van de hoge inflatie, niet alleen veroorzaakt door problemen met de wereldwijde aanvoerketen, maar ook aangewakkerd door hard oplopende loonkosten, op een moment dat de economische opmars mogelijk begint te haperen.

Op Wall Street sloot de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, vrijdag met een verlies van 0,4 procent voor de vierde achtereenvolgende handelsdag lager, na een slot op de hoogste stand ooit precies een week eerder. De Nasdaq gaf vrijdag daarnaast krap een procent prijs, waardoor op weekbasis een verlies van 4,5 procent op de borden stond voor de met technologie aandelen volgeladen index.

De AEX is onder de Europese hoofdindices de index met de zwaarste weging van technologie-aandelen.

Beleggers houden naast de renteperikelen ook de opmars van de omikron-variant nauwlettend in de gaten. Ondanks een recordaantal besmettingen zien overheden in Europa nog geen heil in een harde lockdown, met uitzondering van Nederland, nu duidelijk is geworden dat omikron minder ziekmakend is dan de deltavariant.

In Azië houdt de Japanse beurs vanochtend de deuren gesloten vanwege een feestdag. De beurs in Hongkong wint 0,8 procent, terwijl de KOSPI-index in Seoel juist 1 procent lager noteert.

Een februari future voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot vrijdag in New York 0,7 procent lager op 78,90 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs echter circa 5,0 procent hoger door met name grote politieke onrust in Kazachstan.

Volgens marktanalist Helima Croft van RBC Capital Markets vergroot de onrust in het land de kans op verstoringen in de energie-aanvoer. Vanochtend noteert de olie-future in de Aziatische handel vlak.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Beleggers kijken deze week vooral uit naar die Amerikaanse inflatie in december die woensdag wordt vrijgegeven.

Aan het eind van de handelsweek trappen op Wall Street de grote financials het cijferseizoen af. Op Beursplein 5 komen later deze week al Fastned en Just Eat Takeaway met updates door.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank verlaagde de koersdoelen voor Philips en ArcelorMittal licht, terwijl Citi het volgen van Unilever hervatte met een koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,4 procent tot 4.677,03 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 36.231,86 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 14.935,90 punten.