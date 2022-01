Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 25 punten voor de Duitse DAX, een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in december veel minder sterk is gegroeid dan vooraf gedacht.

Aandelen kwamen afgelopen week onder druk te staan, nadat de notulen van de Federal Reserve bevestigde dat de Amerikaanse centrale bank van plan is de stimuleringsmaatregelen af te bouwen en dit waarschijnlijk eerder en sneller zal doen dan eerder gepland, vanwege de hoge inflatie.

"Alles wat er deze week op de markt is gebeurd, draaide om verwachtingen over hoe snel de Fed zijn beleid gaat aanscherpen", zei marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros.

"Dit is een overgangsjaar waarin we van recordbeleidsondersteuning naar daadwerkelijke verkrapping gaan. Er zal een enorme volatiliteit zijn als we erachter komen hoe we in dit paradigma moeten werken", zei hij.

Op macro-economisch vlak bleek uit voorlopige cijfers dat de inflatie in de eurozone in december uitkwam op 5,0 procent. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent. De verwachting van economen voor december lag op 4,7 procent. Bovendien verslechterde het consumentenvertrouwen in de regio, zoals al eerder bleek uit voorlopige cijfers.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in november gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen met 7,8 procent.

Zowel de Franse industriële productie als de Duitse industriële productie zijn in november onverwacht gedaald.

De Duitse export is in november gestegen met 1,7 procent op maandbasis toe. De import steeg met 3,3 procent. De Duitse handelsbalans, of de som van exporten en importen, kwam in november uit op een overschot van 12,0 miljard euro.

Bedrijfsnieuws

Shell is positief gestemd over de gasontwikkelingen, maar de gasproductie stond wel onder druk door onverwacht onderhoud. Shell besloot daarnaast op 31 december om de resterende opbrengst van de verkoop van het Permian Basin aan ConocoPhilips van 5,5 miljard dollar aan te wenden voor het inkopen van eigen aandelen. Shell zei dat dit nog bovenop de reguliere uitkeringen zal zijn van 20 tot 30 procent van de kasstroom. ING sprak van een zwak vierde kwartaal voor de energiereus. Het aandeel steeg 1,0 procent.

In Parijs won STMicroelectronics 3,5 procent na een update over het afgelopen kwartaal. De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 3,24 miljard naar 3,56 miljard dollar. Zelf rekende STMicroelectronics op een omzet van 3,4 miljard dollar. Ook andere chipaandelen stegen, waaronder Melexis met 0,7 procent in Brussel en ASML met 1,0 procent in Amsterdam. Infineon Technologies won 1,7 procent in Frankfurt.

InPost heeft in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten afgeleverd, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Verder liet InPost weten 20,000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021. Toch reageerden beleggers niet enthousiast. Het aandeel verloor 14,0 procent.

Euro STOXX 50 4.305,83 (-0,4%)

STOXX Europe 600 486,25 (-0,4%)

DAX 15.947,74 (-0,7%)

CAC 40 7.219,48 (-0,4%)

FTSE 100 7.485,28 (+0,5%)

SMI 12.797,94 (0,0%)

AEX 788,43 (+0,3%)

BEL 20 4.306,37 (-0,1%)

FTSE MIB 27.618,47 (-0,1%)

IBEX 35 8.751,80 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

Het aantal banen steeg met 199.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met ruim 400.000 banen. De werkloosheid daalde van 4,2 procent naar 3,9 procent, terwijl het uurloon in december op jaarbasis met 4,7 procent steeg.

"Banenkrapte verhoogt de druk op de Fed om de rente te verhogen", zei ING. "De Amerikaanse economie voegde in december minder banen toe dan verwacht, omdat werkgevers door een gebrek aan arbeidskrachten op zoek waren naar personeel. Met een werkloosheidspercentage van 4 procent en een toenemende loondruk lijkt de Fed snel te reageren", aldus ING.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,7 procent, ofwel 0,56 dollar, lager op 78,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs circa 5,0 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slecht de groothandelsvoorraden in november geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Volgens de Wall Street Journal gaat GameStop een divisie lanceren om zogeheten NFT's te verkopen en samenwerkingen aan te gaan voor crypto's. De lancering van deze marktplaats wordt in de loop van dit jaar verwacht. Het aandeel GameStop steeg circa 7,0 procent.

AMC Entertainment, een ander populair meme-aandeel, steeg circa 2,5 procent.

Delta Air Lines steeg ongeveer 3,5 procent, na een adviesverhoging naar Kopen van Neutraal van Bank of America.

Google heeft van Sonos verloren in een Amerikaanse patentzaak. Google mag sommige van zijn Nest-audiospeakers en andere inbreukmakende producten niet importeren, oordeelde een Amerikaans handelsagentschap donderdag. Het aandeel Alphabet daalde circa 0,3 procent. Sonos daalde 0,6 procent.

S&P 500 index 4.677,03 (-0,4%)

Dow Jones index 36.231,66 (0,0%)

Nasdaq Composite 14.935,90 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag vlak tot licht hoger.

Nikkei 225 28.478,56 (slotstand 7 jan.)

Shanghai Composite 3.587,84 (+0,2%)

Hang Seng 23.661,75 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1333. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1360 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1341 op de borden.

USD/JPY Yen 115,81

EUR/USD Euro 1,1333

EUR/JPY Yen 131,24

MACRO-AGENDA:

11:00 Werkloosheid - November (eur)

16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten