Cijferseizoen weer in aantocht

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een redelijk drukke week tegemoet, met aan het einde ook de start van het Amerikaanse cijferseizoen.

Investment manager Thomas Meijer van Insinger Gilissen kijkt komende week vooral naar de inflatie-ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China.

"De Amerikaanse CPI van 6,8 procent in november wordt naar verwachting overtroffen in december [met een stijging] naar 7,1 procent. In China daalt de inflatie naar verwachting juist vanaf het al lage niveau van 2,3 procent in november naar 1,7 procent in december. Hiermee lijkt de Chinese economie, met als gevolg het beleid van de Chinese centrale bank, in tegengestelde richting te bewegen van veel andere grote economieën", aldus Meijer.

Alvorens het echter zo ver is, worden maandag in de eurozone werkloosheidscijfers gepresenteerd. Vrijdag bleek het Amerikaanse banenrapport een flinke tegenvaller. Er kwamen in december 199.000 banen bij. Er was door economen op ruim twee keer zo veel gerekend. De werkloosheid daalde naar 3,9 procent.

Dinsdag staan er in eigen land inflatiecijfers op de rol. Woensdag volgen inflatiecijfers uit China en de VS, net als de Amerikaanse wekelijkse olievoorraden, een dag later gevolgd door de producentenprijzen. Verder is er woensdag nog een update over de industriële productie in de eurozone.

Donderdag is er een Chinese handelsbalans en staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen op de agenda.

Vrijdag is het erg druk met onder meer de Franse inflatie, de industriële productie in het VK en de VS en het consumentenvertrouwen in Amerika.

Het cijferseizoen begint ook voorzichtig. In eigen land staat dinsdag een update van Fastned op de rol en op woensdag volgt Just Eat Takeaway.

Vrijdag is in de VS een drukke dag met kwartaalcijfers van een aantal grote banken, waaronder Citi en JPMorgan.