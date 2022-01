Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.677,03 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 36.231,86 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 14.935,90 punten. Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in december veel minder sterk is gegroeid dan vooraf gedacht. Het aantal banen steeg met 199.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met ruim 400.000 banen. De werkloosheid daalde van 4,2 procent naar 3,9 procent, terwijl het uurloon in december op jaarbasis met 4,7 procent steeg. "Banenkrapte verhoogt de druk op de Fed om de rente te verhogen", zei ING. "De Amerikaanse economie voegde in december minder banen toe dan verwacht, omdat werkgevers door een gebrek aan arbeidskrachten op zoek waren naar personeel. Met een werkloosheidspercentage van 4 procent en een toenemende loondruk lijkt de Fed snel te reageren", aldus ING. De aandelen kwamen deze week onder druk te staan, nadat de notulen van de Federal Reserve bevestigde dat de Amerikaanse centrale bank van plan is de stimuleringsmaatregelen af te bouwen en dit waarschijnlijk eerder en sneller zal doen dan eerder gepland, vanwege de hoge inflatie. De euro/dollar noteerde op 1,1360. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1330 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1291 op de borden. Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,7 procent, ofwel 0,56 dollar, lager op 78,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs circa 5,0 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten slecht de groothandelsvoorraden in november geagendeerd. Bedrijfsnieuws Volgens de Wall Street Journal gaat GameStop een divisie lanceren om zogeheten NFT's te verkopen en samenwerkingen aan te gaan voor crypto's. De lancering van deze marktplaats wordt in de loop van dit jaar verwacht. Het aandeel GameStop steeg circa 7,0 procent. AMC Entertainment, een ander populair meme-aandeel, steeg circa 2,5 procent. Delta Air Lines steeg ongeveer 3,5 procent, na een adviesverhoging naar Kopen van Neutraal van Bank of America. Google heeft van Sonos verloren in een Amerikaanse patentzaak. Google mag sommige van zijn Nest-audiospeakers en andere inbreukmakende producten niet importeren, oordeelde een Amerikaans handelsagentschap donderdag. Het aandeel Alphabet daalde circa 0,3 procent. Sonos daalde 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.