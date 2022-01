Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, terwijl beleggers de onrust in Kazachstan bleven volgen die de productieonderbrekingen en problemen in de aanvoer lijkt te vergroten.

Gewelddadige protesten, aangewakkerd door een scherpe stijging van de brandstofprijzen, hebben deze week Kazachstan opgeschud. Daarbij kwamen tientallen demonstranten en meer dan een dozijn wetshandhavers om. Het internet werd afgesloten in het hele land en ook twee luchthavens, waaronder in Almaty, de grootste stad van het land, werden gesloten. Vrijdag zei de president van het land dat de orde was hersteld. De regering kondigde ook een prijsplafond aan van 180 dagen voor voertuigbrandstof en een moratorium op verhogingen van de nutsvoorzieningen.

Volgens marktanalist Helima Croft van RBC Capital Markets vergroot de onrust in het land de kans op verstoringen in de energie-aanvoer. De exploitant van het Tengiz-olieveld, het grootste olieveld van het land met een productie van 600.000 vaten per dag, zei donderdag dat het een technische aanpassing heeft gedaan vanwege logistieke problemen, meldde S&P Global Platts. Kazachstan is de grootste producent in de voormalige Sovjet-Unie met een productie van ongeveer 1,6 miljoen vaten per dag.

"Over het geheel genomen, zouden verdere stroomonderbrekingen bijzonder onwelkom zijn voor de Biden-regering, aangezien de regering zich geconfronteerd zou zien met [negatieve] reacties van de consument over de stijgende benzineprijzen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen", zei Croft.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,7 procent, ofwel 0,56 dollar, lager op 78,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs circa 5,0 procent hoger.