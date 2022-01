Fed zet AEX lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft deze week terrein verloren. Bij een slot van 788,43 punten op vrijdag daalde de AEX 1,2 procent op weekbasis.

De week stond vooral in het teken van de Fed-notulen, die op woensdagavond verschenen en beleggers in beroering brachten.

Beurzen wereldwijd kwamen onder druk te staan nadat de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve bevestigden dat een meerderheid van de functionarissen van de centrale bank de rente snel wil verhogen, terwijl zij daarnaast van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van de portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

Door het langzaam dichtdraaien van de geldkraan worden beleggers geconfronteerd met het vooruitzicht van het einde van de ongekende monetaire verruiming, die een reactie was op het uitbreken van de coronacrisis begin vorig jaar. Een deel van deze overvloedige liquiditeiten vond zijn weg richting de aandelenmarkten.

Richting het einde van de week keerde de rust wat terug op de markten. "De ergste schrik bij beleggers over het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve lijkt voorbij", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Maar beleggers bleven terughoudend, ook omdat de rentes op de obligatiemarkten flink stegen. "Renteverhogingen, of een minder stimulerend beleid van centrale banken, zijn voor de aandelenbeurzen niet per definitie negatief, zolang de winstgroei van bedrijven niet onder druk komt", stelde Wiersma echter.

BANENRAPPORT

Vrijdag domineerde het Amerikaans banenrapport. Afgelopen maand kwamen er 199.000 banen bij. Dat is ruim minder dan de ruim 400.000 waarop in de markt werd gerekend. Verder werd de banengroei in november en oktober opwaarts bijgesteld. De werkloosheid daalde van 4,2 naar 3,9 procent. Economen hadden op een daling tot 4,1 procent gerekend. De loongroei van 4,7 procent op jaarbasis is de sterkste in decennia, maar onvoldoende om de inflatie te compenseren.

"Banenkrapte verhoogt de druk op de Fed om de rente te verhogen", zei ING. "De Amerikaanse economie voegde in december minder banen toe dan verwacht, omdat werkgevers door een gebrek aan arbeidskrachten op zoek waren naar personeel. Met een werkloosheidspercentage van 4 procent en een toenemende loondruk lijkt de Fed snel te reageren", aldus ING.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond het sluiten van de beurzen op vrijdag op 1,1341 . Aan het begin van de week stond er nog 1,1374 op de borden. De Europese munt dipte eerder in de week nog wel kortstondig onder de 1,13 dollar na publicatie van de notulen van de Fed.

De olieprijzen stegen afgelopen week flink met circa vijf procent. Onder meer zorgen over de onrust in Kazachstan en productie-uitval in Libië deden de olieprijs goed. De olieprijs kreeg bovendien een boost nadat OPEC+ vasthield aan plannen om de productie in februari met 400.000 vaten per dag te verhogen.

"Het besluit van OPEC+ biedt enige troost voor de markt, omdat het aangeeft dat ze vertrouwen hebben in de vraagvooruitzichten in de komende maanden", zei marktanalist Warren Patterson van ING.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen trokken Signify en ArcelorMittal de kar met weekwinsten tot 11,5 procent. Ook Unibail-Rodamco-Westfield steeg met 7,1 procent aanzienlijk. Beursexperts die deelnamen aan de maandenquête van analist Corné van Zeijl zien voor dit jaar juist weinig kansen voor ArcelorMittal en Unibail, zo bleek eerder deze week.

IMCD leverde juist 10,0 procent in en ook Just Eat Takeaway.com verloor opnieuw veel beurswaarde en sloot de week 8,5 procent lager af op 44,34 euro. Zowel Bank of America als ING verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger. Bij ING ging het om een forse verlaging van 125,00 naar 80,00 euro. Beide banken zijn nog wel te spreken over Just Eat Takeaway.com. "Voor de komende jaren verwachten we dat de maaltijdbezorger zijn positie in de kernmarkten zal versterken, maar wel tegen een hogere prijs dan verwacht", aldus analist Marc Hesselink van ING.

In de AMX won Air France-KLM 9,8 procent en ABN AMRO 9,2 procent, waarmee de bank lijkt te profiteren van de hogere rentes. Citi haalde afgelopen week het aandeel Air France-KLM van de verkooplijst. De analisten van Citi zijn goed te spreken over het herstel van de vraag naar vliegreizen tussen Europa en de VS.

InPost leverde 18,2 procent in. Een tussentijdse update over de ontwikkelingen in het vierde kwartaal viel niet in de smaak.

Wereldhave steeg onder de kleinere aandelen op weekbasis 5,2 procent. Het vastgoedfonds heeft in het lopende vierde kwartaal een sterke opleving van de verhuuractiviteiten gezien. Avantium leverde 9,2 procent in.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories profiteerde van de hogere olieprijzen en won op weekbasis 13,3 procent.