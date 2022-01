Damrak licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) Het Damrak is vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,3 procent tot 788,43 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent.

Het zwaartepunt lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in december veel minder sterk is gegroeid dan vooraf gedacht.

Het aantal banen steeg met 199.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 440.000 banen. De werkloosheid daalde van 4,2 procent naar 3,9 procent, terwijl het uurloon in december steeg met 0,19 dollar naar 311,31 dollar.

"De ergste schrik bij beleggers over het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve lijkt voorbij", stelde investment manager Simon Wiersma van ING in aanloop naar het banenrapport.

"Beleggers lijken even op adem te komen na de felle koersreacties woensdagavond en gisteren, nadat de notulen van de laatste Fed-vergadering bekend werden." Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder dan verwacht begint met het verhogen van de beleidsrente.

Een tegenvallende banengroei kan er volgens analisten van zakenbank Mizuho voor zorgen dat de Fed minder snel zal zijn met de afbouw van het ruime monetaire beleid. “En dat is gunstig voor techaandelen die de afgelopen dagen flink daalden.”

Op macro-economisch vlak bleek uit voorlopige cijfers dat de inflatie in de eurozone in december uitkwam op 5,0 procent. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent. De verwachting van economen voor december lag op 4,7 procent. Bovendien verslechterde het consumentenvertrouwen in de regio, zoals al eerder bleek uit voorlopige cijfers.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in november gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen met 7,8 procent.

Zowel de Franse industriële productie als de Duitse industriële productie zijn in november onverwacht gedaald.

De Duitse export is in november gestegen met 1,7 procent op maandbasis toe. De import steeg met 3,3 procent. De Duitse handelsbalans, of de som van exporten en importen, kwam in november uit op een overschot van 12,0 miljard euro.

De euro/dollar noteerde op 1,1341. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1292 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1291 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 113 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aegon met een winst van 4,3 procent, gevolgd door AcrelorMittal met een winst van 3,4 procent en NN Group met een winst van 1,9 procent. IMCD was met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler.

Shell steeg 1,0 procent na een update over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. ING sprak van een zwak vierde kwartaal.

In de AMX verloor InPost 14,0 procent na een update. InPost leverde in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten af, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Verder liet InPost weten 20.000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021.

In de AScX gaf Pharming 4,5 procent prijs na een winst van meer dan 6 procent donderdag.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.679,11 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.