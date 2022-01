Branson kijkt naar Amsterdam voor notering SPAC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Miljardair Richard Branson verkiest naar verluidt Amsterdam boven Londen voor zijn eerste beursgenoteerde Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, in Europa. Sky News meldde dat Branson, oprichter van de Virgin Group, een notering van 200 miljoen euro op Euronext Amsterdam overweegt. Branson heeft met Virgin Galactic en Virgin Orbit al twee SPAC’s in de VS op zijn naam staan. Euronext was vorig jaar goed voor circa 49 procent van de nieuwe SPAC's die in Europa een notering krijgen. Het Verenigd Koninkrijk versoepelde vorig jaar de regels voor SPAC’s, in een poging meer van deze noteringen naar de London Stock Exchange te halen. Bron: ABM Financial News

