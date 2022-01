ASML hervat productie in Berlijn weer deels Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de productie in de door brand getroffen locatie in Berlijn deels weer hervat. Dit maakte de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie vrijdagmiddag bekend. ASML onderzoekt nog wat de impact is van de brand. In ieder geval heeft de brand een onderdeel van de EUV-productie geraakt en de onderneming werkt aan een herstelplan. ASML bekijkt hoe het de impact voor EUV-klanten kan minimaliseren. Bij de kwartaalcijfers op 19 januari zal ASML in ieder geval een update van de kwestie geven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.