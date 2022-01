Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vrijwel stabiele opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. De dag staat vandaag in het teken van het Amerikaanse banenrapport over december en is daarom ook de “belangrijkste dag van de hele maand voor marktspelers”, meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg rekenen op een werkloosheid van 4,1 procent en een stijging van het aantal banen met 444.000, ten opzichte van een werkloosheid van 4,2 procent en een toename van het aantal banen met 422.000 in november. Deze cijfers zullen volgens Aslam de toon voor de handel van vandaag zetten, maar zullen ook de rest van de maand beïnvloeden. “Zoals altijd zal de Fed deze gegevens zeer nauwlettend in de gaten houden en het zal zeer waarschijnlijk het monetaire beleid beïnvloeden”, voegde de marktvolger verder toe. Volgens analist Jeffrey Halley van Oanda is er “zeker een cijfer van minder dan 250.000 of meer dan 550.000 nodig om de Federal Reserve in beweging te brengen”. In afwachting van het rapport blijven beleggers dus ook voorzichtig, aldus Aslam. Olie noteerde vrijdag in het groen en handelt weer boven 80,00 dollar. De olieprijzen worden ondersteund door de onrust in Kazachstan en de productiestop in Libië. De euro/dollar noteerde op 1,1306. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1293 op de borden. Bedrijfsnieuws Volgens de Wall Street Journal gaat GameStop een divisie lanceren om zogenaamde NFT’s te verkopen en cryptocurrency-partnerschappen aan te gaan. De lancering van de marktplaats wordt voor dit jaar verwacht. Het aandeel laat een stijging van liefst 17,5 procent in voorbeurshandel zien. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.696,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 36.236,34 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.080,86 punten. Bron: ABM Financial News

