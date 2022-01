Europese beurzen nipt in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren vrijdag rond het middaguur licht lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 487,27 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 16.011,35 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een beperkte min op 7.249,58 punten. De Britse FTSE 100 noteerde fractioneel hoger op 7.455,50 punten.

"Ondanks de scherpe verkoopgolf van gisteren, staan de Europese beurzen nog steeds hoger in de eerste week van 2022", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "In tegenstelling tot de Amerikaanse beurzen, die een forsere klap te verwerken kregen vanwege de flinke verkoopdruk op de Amerikaanse obligatiemarkten.

"De ergste schrik bij beleggers over het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve lijkt voorbij", stelde investment manager Simon Wiersma van ING echter. "Beleggers lijken even op adem te komen na de felle koersreacties woensdagavond en gisteren, nadat de notulen van de laatste Fed-vergadering bekend werden." Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder dan verwacht begint met het verhogen van de beleidsrente.

Beleggers kijken vandaag nog uit naar Amerikaanse banencijfers. Er worden circa 422.000 nieuwe banen verwacht in december en een cijfer ver boven of onder deze ramingen kunnen de beurzen in bewegingen brengen, zo voorzien analisten. "Er is zeker een cijfer van minder dan 250.000 of meer dan 550.000 nodig om de Federal Reserve in beweging te brengen", aldus analist Jeffrey Halley van Oanda.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1316. De olieprijzen stegen met 1,1 procent.

Op macro-economisch vlak bleek uit voorlopige cijfers dat de inflatie in de eurozone in december uitkwam op 5,0 procent. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent. De verwachting van economen voor december lag op 4,7 procent. Bovendien verslechterde het consumentenvertrouwen in de regio, zoals al eerder bleek uit voorlopige cijfers.

Bedrijfsnieuws

Shell is positief gestemd over de gasontwikkelingen, maar de gasproductie stond wel onder druk door onverwacht onderhoud. Shell besloot daarnaast op 31 december om de resterende opbrengst van de verkoop van het Permian Basin aan ConocoPhilips van 5,5 miljard dollar aan te wenden voor het inkopen van eigen aandelen. Shell zei dat dit nog bovenop de reguliere uitkeringen zal zijn van 20 tot 30 procent van de kasstroom. ING sprak van een zwak vierde kwartaal voor de energiereus. Het aandeel Shell maakte een pas op de plaats.

In Parijs won STMicroelectronics maar liefst 5,4 procent na een update over het afgelopen kwartaal. De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 3,24 miljard naar 3,56 miljard dollar. Zelf rekende STMicroelectronics op een omzet van 3,4 miljard dollar. Ook andere chipaandelen stegen, waaronder Melexis met 2,1 procent in Brussel en ASML met 2,1 procent in Amsterdam. Infineon Technologies won 2,9 procent in Frankfurt.

InPost heeft in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten afgeleverd, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Verder liet InPost weten 20,000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021. Toch reageerden beleggers niet enthousiast. Het aandeel verloor in Amsterdam ruim acht procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.696,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 36.236,34 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.080,86 punten.