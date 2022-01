Valuta: markt op zoek naar reden om dollar te stuwen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1315 dollar in een markt die op zoek is naar een reden om de dollar te laten stijgen.

"En die aanleiding kan gevonden worden in een beter dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten over december", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Gisteren vielen cijfers over de dienstensector, gemeten door ISM, tegen en toen gebeurde er met de dollar niet zo veel en dat voedt de gedachte dat de markt de dollar vooral omhoog wil zien. De bandbreedte is weliswaar smal, maar veel partijen zijn nog niet terug van vakantie en daarmee kunnen de uitslagen relatief stevig uitpakken", aldus Boele.

"Wij verwachten dat de euro ten opzichte van de dollar verder zal verzwakken, omdat zich de komende jaren aanzienlijke verschillen zullen aftekenen tussen het monetaire beleid van de Fed en dat van de ECB. Wij verwachten nu dat de Fed halverwege 2022 zal beginnen met het verhogen van de rente. Hierbij streeft de Fed ernaar om de beleidsrente tegen het einde van 2023 weer terug te brengen naar het doelniveau dat de centrale bank hanteerde vóór de pandemie, namelijk een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent.

De voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard ziet, en zeker niet als enige binnen de centrale bank, aanleiding voor drie renteverhogingen in 2022. Bullard sprak donderdag met verslaggevers en wees daarbij op de inflatietrend die van de Fed een geloofwaardig beleid vereist.

De ECB ziet zich geconfronteerd met andere macro-economische omstandigheden dan de Fed. "Onze verwachting blijft dat een verhoging van de ECB-beleidsrente nog ver weg is. Onze raming voor eind 2022 staat op een euro/dollarkoers van 1,05 en voor eind 2023 op pariteit", aldus Boele.

"We denken dat aan de stijging van het pond ten opzichte van de dollar snel een einde komt vanwege de verwachte beleidsrenteverhoging van de Fed later dit jaar. Daarnaast houden wij er rekening mee dat de Fed in 2022 en 2023 de rente meer verhoogt dan de Bank of England. Dit zal naar verwachting zorgen voor een lagere pond ten opzichte van de dollar. We verwachten wel een verdere stijging van het pond ten opzichte van de euro, omdat de ECB naar onze mening de rente in de komende jaren nog helemaal niet verhoogt."

Voor volgende week verwacht Boele vooral aandacht voor de Amerikaanse consumenten- en producentenprijzen over december.

De Duitse export steeg net als de import in november. Het handelsoverschot daalde daardoor per saldo, maar kwam wel hoger uit dan verwacht.

De industriële productie van Duitsland liet over november onverwacht een daling zien.

Ook Frankrijk zag de productie van de eigen industrie in november onverwacht dalen.

De detailhandelsverkopen van de muntunie stegen over november onverwacht met 1,0 procent. De verwachting was een daling met 0,5 procent.

De consumentenprijzen over december stegen in een voorlopige meting voor de eurozone met 5,0 procent op jaarbasis. De verwachting lag op 4,7 procent. De kerninflatie kwam in de voorlopige meting uit op 2,6 procent, waar 2,5 procent werd verwacht.

Voor de banengroei van de Verenigde Staten wordt uitgegaan van een groei van 422.000 tegen 210.000 over november. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,2 procent in november naar 4,1 procent in de laatste maand van 2021. Voor het gemiddelde uurloon wordt een stijging met 0,4 procent verwacht. In november was dit een stijging met nog geen 0,3 procent.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,1318 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8349 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent tot 1,3557 dollar.