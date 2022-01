AEX zakt opnieuw weg, InPost 7,5% lager na kwartaalupdate

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zag de koersen vrijdag in de loop van de ochtend verder teruglopen. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX 1,3 procent tot 787,49 punten.

"De ergste schrik bij beleggers over het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve lijkt voorbij", stelde investment manager Simon Wiersma van ING echter. "Beleggers lijken even op adem te komen na de felle koersreacties woensdagavond en gisteren, nadat de notulen van de laatste Fed-vergadering bekend werden." Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk eerder dan verwacht begint met het verhogen van de beleidsrente.

Hogere rentes en vooral een steilere rentecurve zijn gunstig voor de winstvooruitzichten van onder meer banken, zo merkte Wiersma op. Beleggers namen afgelopen week al een voorschot en kochten onder meer aandelen ABN AMRO en Aegon in.

"We verwachten dat de rentes dit jaar verder zullen oplopen, als de economische groei en het beleid van centrale banken wat meer zullen normaliseren. Renteverhogingen, of een minder stimulerend beleid van centrale banken, zijn voor de aandelenbeurzen niet per definitie negatief, zolang de winstgroei van bedrijven niet onder druk komt", concludeerde Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1316. De olieprijzen stegen met 1,1 procent.

Op macro-economisch vlak bleek uit voorlopige cijfers dat de inflatie in de eurozone in december uitkwam op 5,0 procent. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent. De verwachting van economen voor december lag op 4,7 procent. Bovendien verslechterde het consumentenvertrouwen in de regio, zoals al eerder bleek uit voorlopige cijfers.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was ArcelorMittal koploper met 3,0 procent. ASML en ASMI stegen 0,7 tot 2,0 procent. Shell steeg 0,2 procent na een update over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. ING sprak van een zwak vierde kwartaal. IMCD was met 2,0 procent de grootse daler.

In de AMX won InPost aanvankelijk krap 1 procent na een update, maar het aandeel zakte al snel weg. Het aandeel koerste 7,5 procent lager. InPost leverde in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten af, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Verder liet InPost weten 20.000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021.

In de AScX gaf Pharming 4,7 procent prijs na een winst van meer dan 6 procent donderdag. Acomo won 1,6 procent.