Laatste handelsdag Oranjewoud op 4 februari Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext gaat akkoord met een beëindiging van de beursnotering van Oranjewoud nu Sanderink Investments een groot deel van het aandelenkapitaal van Oranjewoud in bezit heeft. Dit meldde het bedrijf vrijdag. De laatste handelsdag van Oranjewoud is op 4 februari 2022 en per 7 februari verlaat het bedrijf de beurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.