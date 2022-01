Samsung voorziet stijging operationele winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics verwacht een forse stijging van de operationele winst in het vierde kwartaal. Dit liet het Zuid-Koreaanse bedrijf vrijdag weten. De operationele winst kan met ongeveer 52 procent stijgen tot ongeveer 13,8 biljoen Zuid-Koreaanse won, omgerekend circa 10 miljard euro, gedreven door de veerkrachtige vraag naar geheugenchips en een aantrekkend rendement op de zogenoemde contract-chipproductie, aldus Samsung. In het vierde kwartaal 2020 boekte Samsung nog een operationele winst van 9,05 biljoen won. Bron: ABM Financial News

