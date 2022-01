Shell positief over gasontwikkelingen, productie valt wel lager uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is positief gestemd over de gasontwikkelingen, maar de gasproductie stond wel onder druk door onverwacht onderhoud. Dit maakte het energieconcern vrijdag voorbeurs bekend in een update over het vierde kwartaal. De resultaten bij de tak Integrated Gas zullen in het afgelopen kwartaal naar verwachting aanzienlijk hoger uitvallen in vergelijking met het derde kwartaal van 2021, doordat Shell onder meer leveringsproblemen wist op te lossen. Wel stond de gasproductie wat onder druk door een onverwachts onderhoud. De productie zal uitkomen in de range van het equivalent van 910.000 tot 950.000 vaten olie per dag. Shell mikte eerder nog op 940.000 tot 980.000. Bij de Upstream divisie rekent de onderneming op een productie in de range van het equivalent van 2,15 en 2,25 miljoen vaten olie per dag. Deze raming valt wel binnen de eerder afgegeven outlook. De resultaten bij olieproducten zullen naar verwachting significant zijn verslechterd ten opzichte van het derde kwartaal. De verkoopvolumes zouden volgens Shell tussen de 4 en 5 miljoen vaten per dag kunnen zijn in het vierde kwartaal, hetgeen minder is dan de 4,2 tot 5,2 miljoen waar Shell eerder op mikte. De marges bij Chemie stonden volgens Shell ook onder druk in de laatste drie maanden van 2021. De verkoopvolumes zijn vermoedelijk uitgekomen tussen 3,3 tot 3,6 miljoen metrische ton tegen 3,5 tot 3,9 miljoen uit een eerdere raming. Shell besloot daarnaast op 31 december om de resterende opbrengst van de verkoop van het Permian Basin aan ConocoPhilips van 5,5 miljard dollar aan te wenden voor het inkopen van eigen aandelen. Shell zei dat dit nog bovenop de reguliere uitkeringen zal zijn van 20 tot 30 procent van de kasstroom. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.