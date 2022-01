STMicroelectronics presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) STMicroelectronics heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van het chipbedrijf. De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 3,24 miljard naar 3,56 miljard dollar. Zelf rekende STMicroelectronics op een omzet van 3,4 miljard dollar. De brutomarge zal volgens CEO Jean-Marc Chery vrijwel in lijn zijn met de verwachtingen. Dit is volgens Chery te danken aan de “aanhoudende dynamische markt”. Bron: ABM Financial News

