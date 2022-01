Hogere opening AEX voorzien in afwachting van banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Donderdag kende het Damrak nog een donkerrode beursdag met een verlies voor de AEX van 1,9 procent op 785,90 punten.

In navolging van forse verliezen op Wall Street woensdagavond stonden donderdag in Europa de beurzen flink onder druk nadat de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve bevestigden dat een meerderheid van de functionarissen van de centrale bank de rente snel wil verhogen, terwijl zij daarnaast van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van de portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

Door het langzaam dichtdraaien van de geldkraan worden beleggers geconfronteerd met het vooruitzicht van het einde van de ongekende monetaire verruiming, die een reactie was op het uitbreken van de coronacrisis begin vorig jaar. Een deel van deze overvloedige liquiditeiten vond zijn weg richting de aandelenmarkten.

Op Wall Street keerde donderdag de rust enigszins terug en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot de handelsdag af met een nipt verlies van 0,1 procent. Dinsdag noteerde de hoofdindex overigens nog op de hoogste stand ooit. Ook techbeurs Nasdaq sloot nipt in het rood.

Beleggers zetten zich schrap voor een volatiele periode voor met name technologieaandelen, die de markt sinds de uitbraak van de pandemie juist hebben opgedreven. Aandelen van bedrijven zoals Apple en Microsoft hebben geprofiteerd van de lage rentetarieven bovenop de de hoge bedrijfswinsten, geholpen door de verschuiving naar thuiswerken.

"Een verschuiving in het beleid van de Fed zorgt vaak voor volatiliteit in de markten", zei marktstrateeg Keith Lerner bij Truist. "Aandelen presteerden over het algemeen positief in perioden waarin de Fed de kortetermijnrente verhoogt, omdat dit normaal gesproken gepaard gaat met een gezonde economie."

"De dip in aandelen lijkt een beetje overdreven", voegde UBS Global Wealth Management toe in een notitie aan klanten. "De normalisering van het Fed-beleid zou de vooruitzichten voor de groei van de bedrijfswinsten niet moeten schaden, die solide blijft dankzij de sterke consumentenbestedingen, stijgende lonen en de nog steeds gemakkelijke toegang tot kapitaal."

Beleggers krijgen vandaag met de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over december een belangrijke vingerwijzing over de staat van de economie. Analisten gepolst door zakenbank Bloomberg rekenen op een werkloosheid van 4,1 procent en een stijging van het aantal banen met 444.000, ten opzichte van een werkloosheid van 4,2 procent en een toename van het aantal banen met 422.000 in november.

Een bron van zorg voor beleggers blijft ondertussen de rap oplopende vergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties. Donderdag piekte het rendement op de ‘treasury’ met een looptijd van 10 jaar op 1,75 procent. Rond de jaarwisseling stond er nog een rendement van 1,50 procent op de borden. Door de oplopende rendementen kunnen staatsobligaties voor risicomijdende beleggers een alternatief zijn voor de volatiele aandelenmarkten.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen met als uitschieters de beurzen in Hongkong en Sydney met winsten van respectievelijk 1,6 procent en 1,3 procent. De Nikkei index in Tokio geeft wel enkele tienden van een procent prijs.

Olieprijzen in de lift

De Amerikaanse olie-future zit daarnaast vanochtend met een stijging van 1 procent in de lift en daarmee noteert de future boven de 80 dollargrens. Donderdagavond steeg de future in New York al met ruim 2 procent naar 79,46 per vat. Daarmee sloot de olieprijs voor de vierde opeenvolgende dag hoger.

Oliebeleggers lijken daarmee het signaal af te geven dat zij verwachten dat de omikronvariant de wereldwijde mobiliteit niet erg zal aantasten. Daarnaast zorgden de onrust in Kazachstan, een land dat momenteel 1,6 miljoen vaten olie per dag produceert, en productie-uitval in Libië voor opwaartse prijsdruk.

Naast het Amerikaans banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor onder meer de voorlopige inflatie in de eurozone in december.

Bedrijfsnieuws

InPost leverde in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten af, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Verder liet InPost weten 20,000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021.

Uber besloot om in Brazilië te stoppen met zijn Uber Eats maaltijdbezorgingsdienst voor restaurants. Concurrent Just Eat Takeaway is actief in Brazilië in samenwerking met iFood.



Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent lager op 4.696,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 36.236,34 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.080,86 punten.