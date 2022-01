InPost bezorgt recordaantal pakketten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten afgeleverd, hetgeen een stijging betekent van 71 procent op jaarbasis. Dit maakte het Poolse bedrijf met een notering aan het Damrak vrijdag voorbeurs bekend. Verder liet InPost weten 20,000 kluisjes te hebben geïnstalleerd en dat is aan de bovenkant van de afgegeven outlook voor heel 2021. In totaal heeft het bedrijf nu circa 2,6 miljoen kluisjes, waarvan er 2,4 miljoen in Polen staan. "In 2021 hebben we onze positie op de Poolse markt verbreed, terwijl we onze pogingen opvoerden om Europese klanten te bedienen", aldus CEO Rafal Brzoska van Inpost. Het aandeel InPost sloot donderdag op een donkerrood Damrak ruim 3 procent lager op 10,07 euro. Begin vorig jaar ging het bedrijf voor 16,00 euro per aandeel naar de Amsterdamse beurs. Bron: ABM Financial News

