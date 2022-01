Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 6 punten voor de Duitse DAX, een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De Europese aandelenmarkten hadden donderdag de eerste kans om te reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De zenuwen van beleggers werden door de notulen aangewakkerd, nadat uit het rapport bleek dat de functionarissen van de centrale bank overwegen de rente sneller te verhogen en van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van zijn portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

"De notulen hebben de kalmte van het begin van het jaar op de financiële markten doorbroken", zei marktanalist Jim Reis van Deutsche Bank. "De verschuiving in het sentiment vond plaats tegen de achtergrond van aanhoudende stijgingen van de rente op staatsobligaties", voegde hij toe. "Er zijn nog een paar andere grote vragen, waaronder hoe veel renteverhogingen er zouden plaatsvinden voordat de kwantitatieve verkrapping begint", aldus Reis.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in november op maandbasis zijn gestegen met 3,7 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 2,5 procent.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in december harder gestegen dan een maand eerder. Afgelopen maand kwam de inflatie op jaarbasis uit op 5,3 procent.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de dienstensector in december weliswaar minder te groeien dan een maand eerder, maar de vertraging in het groeitempo viel mee ten opzichte van de eerste meting.

Bedrijfsnieuws



Next verhoogde de outlook voor het lopende boekjaar dat eind januari eindigt. Het aandeel daalde circa 3,5 procent.

Sodexo heeft de omzet over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 flink zien toenemen en zijn outlook voor zijn fiscale boekjaar bevestigd. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent hoger.

In Parijs steeg Carrefour ruim 6,0 procent, Société Générale won bijna 2,0 procent, terwijl Essilorluxottica circa 4,5 procent daalde, evenals Hermes International.

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van ruim 2,5 procent, Delivery Hero verloor ruim 5,0 procent, terwijl Puma circa 4,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.324,81 (-1,5%)

STOXX Europe 600 488,16 (-1,3%)

DAX 16.052,03 (-1,4%)

CAC 40 7.249,66 (-1,7%)

FTSE 100 7.450,37 (-0,9%)

SMI 12.792,28 (-0,9%)

AEX 785,90 (-1,9%)

BEL 20 4.308,60 (-0,8%)

FTSE MIB 27.655,69 (-1,8%)

IBEX 35 8.789,90 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures [DAG] [HOGER/LAGER].

bron: http://www.investing.com/indices/indices-futures

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht lager gesloten.

Technologiefondsen staan donderdag opnieuw onder druk, nadat ze woensdag al een dreun te verwerken kregen na publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek dat de functionarissen van de centrale bank overwegen de rente sneller te verhogen en van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van zijn portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

Beleggers zetten zich schrap voor een volatiele periode voor technologieaandelen, die de markt sinds de uitbraak van de pandemie juist hebben opgedreven. Aandelen van bedrijven zoals Apple en Microsoft hebben geprofiteerd van de lage rentetarieven bovenop de de hoge bedrijfswinsten, geholpen door de verschuiving naar thuiswerken.

"We kunnen een zware rit tegemoet zien", zei marktanalist Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank Wealth Management. Hij verwacht dat de volatiliteit in ieder geval zal aanhouden totdat technologieaandelen later deze maand hun kwartaalcijfers rapporteren, wat volgens hem beleggers zou kunnen aanmoedigen om weer in deze aandelen te stappen. Andersen ziet de uitverkoop als een koopkans.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 1 januari 2022 op weekbasis gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 7.000 tot 207.000.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in november fors opgelopen. Het tekort ging van 67,2 miljard dollar in oktober naar 80,2 miljard dollar in november, een stijging van 19 procent.

De inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector is in december harder dan verwacht gedaald. De index daalde van 69,1 in november naar 62,0 in december. Economen rekenden op een index van 66,8.

De fabrieksorders stegen met 1,6 procent op maandbasis, na een plus van 1,2 procent in oktober.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent hoger op 79,46 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door het consumentenkrediet in november later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Pfizer zal eind maart of begin april nieuwe data hebben over zijn coronavaccin voor kinderen, samen met partner BioNTech. In de leeftijd van 2 tot 5 jaar was de immuunrespons na drie doses zwakker dan verwacht. Pfizer noteerde bijna 1,0 procent lager, terwijl BioNTech circa 1,2 procent steeg.

WarnerMedia en ViacomCBS kijken naar een mogelijke verkoop van het CW Network, dat zij samen bezitten, volgens bronnen. Nexstart Media Group zou belangstelling hebben voor de zender die zich richt op tieners en jonge volwassenen.

Sportschoenenmaker Nike klaagt Lululemon aan voor patentbreuk. Het gaat om apps en technologie waarmee gebruikers hun hartritme en andere zaken kunnen bijhouden tijdens het sporten. Nike noteerde ongeveer 0,5 procent lager. Lululemon won circa 1,5 procent.

Société Générale koopt leasebedrijf Leaseplan voor 4,9 miljard euro, werd donderdag bekend.

S&P 500 index 4.696,05 (-0,1%)

Dow Jones index 36.236,47 (-0,5%)

Nasdaq Composite 15.080,86 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.412,60 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.598,49 (+0,4%)

Hang Seng 23.489,49 (+1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1300. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1293 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1304 op de borden.

USD/JPY Yen 115,91

EUR/USD Euro 1,1300

EUR/JPY Yen 130,98

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - November (Dld)

08:00 Industriële productie - November (Dld)

08:45 Industriële productie - November (Fra)

11:00 Inflatie - December vlpg. (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - November (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - November (Bel)

11:00 Consumentenvertrouwen - December def. (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - December (VS)

21:00 Consumentenkrediet - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten