Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, vanwege zorgen over de onrust in Kazachstan en productie-uitval in Libië.

Daarmee is de olieprijs voor de vierde opeenvolgende dag hoger gesloten.

In Kazachstan zijn donderdag tientallen mensen op het leven gekomen toen de autoriteiten reageerden op landelijke protesten tegen de stijgende brandstofprijzen. Een door Rusland geleide militaire alliantie, de Collective Security Treaty Organization, zei donderdag op verzoek van president Kassym-Jomart Tokayev vredestroepen naar het land te sturen.

"De situatie in Kazachstan wordt steeds spannender. en dit is een land dat momenteel 1,6 miljoen vaten olie per dag produceert", zei marktanalist Barbara Lambrecht van Commerzbank.

Libië zei maandag dat het verwachtte dat de productie deze week met nog eens 200.000 vaten per dag zou dalen, terwijl arbeiders proberen om een beschadigde pijpleiding te repareren. In combinatie met de uitval van olievelden daalt de Libische productie met meer dan 500.000 vaten per dag.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent hoger op 79,46 dollar op de New York Mercantile Exchange.