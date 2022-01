Overname GeoJunxion door NPRM van de baan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NPRM en GeoJunxion hebben geen overeenstemming weten te bereiken over de voorwaarden van een overname van GeoJunxion door NPRM. Dit meldden de twee bedrijven donderdag nabeurs in een gemeenschappelijk persbericht. De twee bedrijven kondigden gezamenlijk de staking van de biedingsprocedure aan en meldden na constructief overleg tot de conclusie gekomen te zijn dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de voorwaarden van het geuite voornemen van NPRM om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van de kaartenspecialist, voorheen bekend als AND. NPRM zal daarom geen vervolg geven aan de bieding en trekt zich terug, aldus de twee bedrijven. De twee concern meldden dat tijdens het overleg is gesproken over mogelijkheden tot operationele samenwerking tussen de twee bedrijven. "Deze mogelijkheden zullen de komende tijd worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder worden uitgewerkt. Partijen hopen op een vruchtbare samenwerking op diverse terreinen", zeiden de twee bedrijven. "Op termijn sluiten beide partijen verdere mogelijkheden tot samenwerking niet uit", voegden zij toe. NPRM bracht op 22 december een bod uit en wilde per 4 aandelen GeoJunxion 1 aandeel NPRM betalen. De raden van bestuur en toezicht van GeoJunxion gaven eind december al aan dit bod te laat te vinden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.