Uber stopt met maaltijdbezorging restaurants in Brazilië - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber heeft besloten om in Brazilië te stoppen met zijn Uber Eats maaltijdbezorgingsdienst voor restaurants. Dit meldde persbureau Reuters op basis van een verklaring van het bedrijf. Uber Eats staakt zijn maaltijdbezorgingsservice per 7 maart. Het bedrijf zei niet waarom het stopt met deze activiteit. Uber Eats zal zich gaan concentreren op leveringen door zijn online boodschappenaanbieder Cornershop en ook op Uber Direct, een B2B-bezorgservice, en Uber Flash, een pakketbezorgingsdienst. Het plan is volgens bronnen van Brazil Journal onderdeel van een herpositionering van het bedrijf, waarbij Uber zijn portefeuille herziet en activiteiten sluit in verschillende markten die niet winstgevend zijn. Concurrent Just Eat Takeaway is actief in Brazilië in samenwerking met iFood, een Braziliaans online platform voor het bestellen en bezorgen van maaltijden. Bron: ABM Financial News

