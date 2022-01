Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,3 procent tot 488,16 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,4 procent op 16.052,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,7 procent op 7.249,66 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent lager op 7.450,37 punten. De Europese aandelenmarkten hadden donderdag de eerste kans om te reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De zenuwen van beleggers werden door de notulen aangewakkerd, nadat uit het rapport bleek dat de functionarissen van de centrale bank overwegen de rente sneller te verhogen en van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van zijn portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa. "De notulen hebben de kalmte van het begin van het jaar op de financiële markten doorbroken", zei marktanalist Jim Reis van Deutsche Bank. "De verschuiving in het sentiment vond plaats tegen de achtergrond van aanhoudende stijgingen van de rente op staatsobligaties", voegde hij toe. "Er zijn nog een paar andere grote vragen, waaronder hoe veel renteverhogingen er zouden plaatsvinden voordat de kwantitatieve verkrapping begint", aldus Reis. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in november op maandbasis zijn gestegen met 3,7 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 2,5 procent. De consumentenprijzen in Duitsland zijn in december harder gestegen dan een maand eerder. Afgelopen maand kwam de inflatie op jaarbasis uit op 5,3 procent. In het Verenigd Koninkrijk bleek de dienstensector in december weliswaar minder te groeien dan een maand eerder, maar de vertraging in het groeitempo viel mee ten opzichte van de eerste meting. De euro/dollar noteerde op 1,1304. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1312 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1313 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws



Next verhoogde de outlook voor het lopende boekjaar dat eind januari eindigt. Het aandeel daalde circa 3,5 procent. Sodexo heeft de omzet over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 flink zien toenemen en zijn outlook voor zijn fiscale boekjaar bevestigd. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent hoger. In Parijs steeg Carrefour ruim 6,0 procent, Société Générale won bijna 2,0 procent, terwijl Essilorluxottica circa 4,5 procent daalde, evenals Hermes International. In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van ruim 2,5 procent, Delivery Hero verloor ruim 5,0 procent, terwijl Puma circa 4,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.709,17 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

