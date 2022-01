AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 1,9 procent tot 785,90 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent.

Europa breed stonden de beurzen donderdag onder druk nadat uit de notulen van de laatste vergadering van de Federal Rerserve bleek dat de functionarissen van de centrale bank overwegen de rente sneller te verhogen en van mening zijn dat relatief snel een begin zou moeten worden gemaakt met het inkrimpen van de portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat financiële markten nerveuzer worden, nu de centrale banken de geldkraan langzaam dicht zullen draaien. "Nu is het bij beleggers al langer bekend dat de Fed, de belangrijkste centrale bank, de geldkraan dicht gaat draaien. Daar hebben ze bij de laatste beleidsvergadering van 15 december al op gehint. Maar uit de gisteravond gepubliceerde notulen van die vergadering, blijkt dat een aantal Fed-bestuurders dat sneller wil doen dan waar de markt op rekende", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de Duitse fabrieksorders in november op maandbasis zijn gestegen met 3,7 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 2,5 procent.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in december harder gestegen dan een maand eerder. Afgelopen maand kwam de inflatie op jaarbasis uit op 5,3 procent.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de dienstensector in december weliswaar minder te groeien dan een maand eerder, maar de vertraging in het groeitempo viel mee ten opzichte van de eerste meting.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 1 januari 2022 op weekbasis gestegen, het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in november fors is opgelopen, terwijl de fabrieksorders stegen met 1,6 procent op maandbasis. De inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector is in december harder dan verwacht gedaald. De index daalde van 69,1 in november naar 62,0 in december. Economen rekenden op een index van 66,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1304. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1312 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1313 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,5 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 22 van de 25 aandelen in het rood, aangevoerd door IMCD met een verlies van 7,5 procent. Just Eat Takeaway verloor 4,6 procent, terwijl DSM 5,8 procent daalde. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,0 procent. NN Group en ING waren de twee overige stijgers van de AEX.

In de AMX steeg SBM Offshore 2,1 procent, Fagron won 1,6 procent, terwijl OCI 4,1 procent daalde.

In de AScX ging Pharming aan kop met een winst van 6,7 procent. Pharming ontving van het Europees Geneesmiddelenbureau een positief besluit over een zogeheten Pediatric Investigation Plan (PIP) voor leniolisib, een remmer die momenteel in ontwikkeling is voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem. CM.com leverde 3,6 procent in.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,9 procent lager op 4.701,43 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.