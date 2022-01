Amerikaanse beurzen weifelend in startblokken

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen laten geen duidelijke richting zien donderdag voorbeurs, na de verliezen van woensdag en de lagere koersen in Europa op donderdag. Een matig arbeidsmarktcijfer verjaagde de weifelende houding niet.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening vrijwel ongewijzigd. Technologiebeurs Nasdaq wijst op een 0,5 procent lagere start en de Dow Jones-index stijgt iets.



De koersen kregen woensdag een aframmeling nadat de Fed-notulen zorgen bevestigden over snelle renteverhogingen. De Europese Stoxx Europe 600 index stond 1,4 procent lager, door verliezen bij de technologiesector.

Beleggers maken zich op voor volatiele koersen, dat wil zeggen koersdalingen, nadat aandelen van technologiebdrijven sinds het dieptepunt van de coronapandemie alleen maar zijn gestegen.

Nu gaat de Fed misschien al in maart de rente verhogen. Dit betekent niet dat aandelen dan niet meer kunnen stijgen, maar technologie-aandelen en aandelen die het zoals Tesla van het momentum en sentiment moeten hebben, zouden kwetsbaar zijn.

"Het kan een hobbelige rit worden", zei Lars Andersen van Danske Bank. Hij rekent op volatiele koersen, in elk geval tot de eerste kwartaalcijfers van de grote techbedrijven later deze maand. Die zouden beleggers kunnen aanmoedigen om de aandelen weer terug te kopen.

Aanleiding voor de verkoopgolf waren de Fed-notulen die woensdagavond openbaar werden. Het verslag van vergadering van december maakt dat handelaren in rentefutures nu een kans van 71 procent inschatten dat de rente in maart al wordt verhoogd. Een maand geleden was dit nog maar 32 procent, volgens CME Group.

Het aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering is afgelopen week licht gestegen, met 7.000 tot 207.000, bleek donderdagmiddag. Economen hadden juist een kleine daling voorzien.

Het Amerikaanse handelstekort is opgelopen tot 80 miljard dollar in november van 67 miljard dollar in oktober. De export was stabiel maar de import nam fors toe.

De olieprijs steeg stevig. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 2,2 procent tot 79,59 dollar, terwijl Brent-olie voor maart 1,9 procent duurder werd op 82,32 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1312. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1315 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Nikola opent vermoedelijk 3,5 procent hoger, nadat een koop- of lease-order voor 100 elektrische vrachtwagens werd aangekondigd van Saia.

Bed Bad & Beyond ging voorbeurs onderuit na een winstwaarschuwing. Het bedrijf boekte een fors verlies, dat ook zonder bijzondere posten nog tegenviel. De omzet was ook onder de consensusverwachting. Het aandeel staat 10 procent lager in Frankfurt terwijl de openingsindicatie op Wall Street juist hoger is.

Pfizer zal eind maart of begin april nieuwe data hebben over zijn coronavaccin voor kinderen, samen met partner BioNTech. In de leeftijd van 2 tot 5 jaar was de immuunrespons na drie doses zwakker dan verwacht. Het aandeel staat voorbeurs 1 procent lager.

WarnerMedia en ViacomCBS kijken naar een mogelijke verkoop van het CW Network, dat zij samen bezitten, volgens bronnen. Nexstart Media Group zou belangstelling hebben voor de zender die zich richt op tieners en jonge volwassenen.

Sportschoenenmaker Nike klaagt Lululemon aan voor patentbreuk. Het gaat om apps en technologie waarmee gebruikers hun hartritme en andere zaken kunnen bijhouden tijdens het sporten.

Société Générale koopt leasebedrijf Leaseplan voor 4,9 miljard euro, nadat het dit bedrijf in 2015 nog kocht voor 3,7 miljard euro.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag lager. De S&P 500 index daalde 1,9 procent tot 4.700,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent en de Nasdaq sloot 3,3 procent lager op 15.100,17 punten.