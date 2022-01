Nikola levert 100 trucks aan Saia Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola Corporation heeft een overeenkomst met Saia LTL Freight getekend voor de verkoop of verhuur van 100 elektrische trucks. Dit kondigde het Amerikaanse bedrijf donderdag aan. De voertuigen zullen tussen 2022 en 2024 geleverd worden, met een doelstelling van 25 stuks voor dit jaar. "Saia is een leider in de vracht- en logistiek en zal een belangrijke partner in ontwikkeling zijn voor Nikola", zei Pablo Koziner van Nikola. Het aandeel Nikola stond in de handel voorbeurs donderdag 4 procent hoger op het bericht, na een verlies van 4 procent op woensdag. Bron: ABM Financial News

