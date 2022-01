Berenberg verhoogt koersdoel X-Fab Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Melexis

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor X-Fab verhoogd van 10,50 naar 11,00 euro en houdt vast aan zijn koopadvies voor de halfgeleiderspecialist. Dat bleek donderdag uit een rapport. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar sterk herstellen na de terugval door de coronalockdowns in 2020. Door de hoge vaste kosten betekent omzetgroei een sterkere groei van de marge, maar X-Fab had niet voldoende capaciteit om volledig te voldoen aan de vraag, waardoor het orderboek uitpuilt. X-Fab heeft vorig jaar meer kapitaal gestoken in extra capaciteit, dat zich in 2022 moet uitbetalen in meer contanten. Als het bedrijf inderdaad 200 miljoen dollar per jaar kan binnenhalen, zoals het beweert, dan zit Berenberg veel te laag met zijn omzetverwachting. Dankzij de genoemde hefboom van hoge vaste kosten zou de winst nog sneller stijgen dan de omzet. Gezien de groeicijfers, de extra capaciteit en de hefboom is het aandeel volgens Berenberg aantrekkelijk gewaardeerd. Het koersdoel is lager dan de verwachtingen van het bedrijf zelf impliceren. Het aandeel stond donderdag 2 procent lager op 9,17 euro in Frankfurt. Bron: ABM Financial News

