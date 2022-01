Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager nadat uit de notulen van de Federal Reserve woensdagavond bleek dat de Fed er geen enkele twijfel over laat bestaan dat er dit jaar verkrapt wordt, de rente in stappen wordt verhoogd en de inflatiecurve het belangrijkste punt van zorg blijft.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een . van 1,0 procent op 487,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 16.131,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,9 procent met een stand van 7.309,36 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 494,66 punten.

Woensdagavond kwam uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve naar voren dat de leden zich in toenemende mate ongemakkelijk voelden over de hoge inflatie, terwijl ze een versneld tijdschema voorzagen voor het verhogen van de rentetarieven dit jaar.

De meeste functionarissen van de centrale bank voorzagen in december voor 2022 drie renteverhogingen. In september dacht ongeveer de helft van de functionarissen nog dat de renteverhogingen konden wachten tot 2023.

Uit de notulen bleek tevens dat er onder de deelnemers sprake was van een toenemende zorg dat de hogere inflatie zou kunnen aanhouden en een agressievere reactie van de Federal Reserve zou kunnen afdwingen.

In Duitsland bleken de fabrieksorders op maandbasis meer te zijn gestegen dan verwacht.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de dienstensector in december weliswaar minder te groeien dan een maand eerder, maar de vertraging in het groeitempo viel mee ten opzichte van de eerste meting.

Het wachten is donderdag op de Duitse consumentenprijzen over november, de Amerikaanse exportcijfers, fabrieksorders en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector over december van ISM.

Voor de steunaanvragen worden 195.000 aanvragen verwacht tegen 198.000 een week eerder.

Olie noteerde donderdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 79,09 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 81,93 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1312. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1290 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1315 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Next verhoogde de outlook voor het lopende boekjaar dat eind januari eindigt. De koers van het aandeel noteerde 1,5 procent lager.

Sodexo heeft de omzet over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 flink zien toenemen en zijn outlook voor zijn fiscale boekjaar bevestigd. De koers van het aandeel noteerde 0,9 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt noteerde het gros van de hoofdaandelen in het rood. In Parijs was het aandeel Carrefour een opmerkelijke stijger met een winst van 4,2 procent. In Frankfurt was het aandeel Deutsche Bank dat met een koerswinst van 2,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,9 procent tot 4.700,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 36.407,11 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent lager op 15.100,17 punten.