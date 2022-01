Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Aedifica Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Aedifica verhoogd van 127,00 naar 130,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Kai Klose. Eind december kondigde de vastgoedinvesteerder in de gezondheidszorg zijn intrede in Spanje aan, aldus de analist. Deze uitbreiding ligt volgens Klose in de lijn met de strategie van het bedrijf. Berenberg heeft de ramingen voor de winst op lange termijn daarom ook licht herzien. Met investeringen die in 2021 bijna een miljard euro bedragen, blijft het momentum sterk voor Aedifica, ging Klose verder. “Tot dusver heeft het bedrijf de toenemende complexiteit van een grote en regionaal gediversifieerde portefeuille redelijk goed beheerd, terwijl het een defensief financieel profiel heeft behouden”, merkte de analist ook op. Het aandeel Aedifica daalde donderdag niettemin 0,9 procent tot 115,30 euro. Bron: ABM Financial News

