Valuta: Fed zet euro kortstondig onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag na een kort neerwaarts uitstapje weer ruim boven de 1,13 dollar, waarmee de vastberadenheid van de Amerikaanse Federal Reserve even een deukje sloeg in de koers van de Europese munt.

"Wij vinden dan ook dat er niets afwijkends in de notulen van de Fed stond", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Waar het deze week nu verder om gaat zijn achtereenvolgens de inflatiecijfers uit de eurozone over december, de wekelijkse steunaanvragen en het banenrapport van de Verenigde Staten over december", aldus Van der Meer.

Daarmee oogt de markt volgens Van der Meer voorlopig afwachtend, maar ook wat richtingloos. "Er leek een aanzet te zijn de euro lager te zetten, maar de munt toonde veerkracht en de dollar te weinig animo", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

In Duitsland bleken de fabrieksorders op maandbasis meer te zijn gestegen dan verwacht.

In het Verenigd Koninkrijk bleek de dienstensector in december weliswaar minder te groeien dan een maand eerder, maar de vertraging in het groeitempo viel mee ten opzichte van de eerste meting.

Het wachten is donderdag op de Duitse consumentenprijzen over november, de Amerikaanse exportcijfers, fabrieksorders en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector over december van ISM.

Voor de steunaanvragen worden 195.000 aanvragen verwacht tegen 198.000 een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1326 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8369 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,2 procent tot 1,3533 dollar.