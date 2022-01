Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Besi licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 76,00 naar 75,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De analisten blijven positief over de marges en het bestuur van Besi. De korte doorlooptijden ten opzichte van de bredere halfgeleiderindustrie, in combinatie met het cyclische karakter van de sector, zorgen ervoor dat de omzet en winst in de huidige cyclus aantrekken, maar dat het zicht op de toekomst beperkt blijft. De industrie profiteert momenteel van grotere investeringen in de overstap naar 5G. Besi is met zijn omzet en winst zelfs al voorbij de piek uit de vorige cyclus. Ook zet Besi eerste stappen in hybride bonding. "Hoewel de markt positief is over hybride bonding, zijn we bang dat groei op dit gebied onvoldoende zal zijn om een toekomstige cyclische daling van de kernactiviteiten op te vangen", aldus het rapport. Het aandeel Besi daalde donderdagochtend met 2,7 procent tot 70,38 euro. Bron: ABM Financial News

