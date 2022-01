Flinke verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,8 procent tot 786,54 punten.

Analisten van IG wezen op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschenen. De notulen leken volgens de analisten vooraf "een weinig significante gebeurtenis, omdat het toch al duidelijk was dat de Fed relatief havikachtig is".

"Toch was de markt verrast", aldus IG. "De Fed-bestuurders dachten namelijk al duidelijk aan een renteverhoging in maart. Inmiddels denken beleggers dat er een kans van 2 op 3 is dat die renteverhoging er dan ook echt komt."

IG ziet vooral aandelen die gevoelig zijn voor een hogere rente onder druk staan. Gisteren daalde techbeurs Nasdaq met ruim drie procent en ook vandaag stonden techaandelen onder druk. "Wees vooral voorzichtig met aandelen in nutsbedrijven, stabiel vastgoed, of aandelen waarbij beleggers nog jaren moeten wachten op een significante winst ten opzichte van de koers van het aandeel."

IG ziet dat de rente op Amerikaanse staatsleningen al is gestegen naar 1,7 procent, dichtbij het record van 1,75 procent sinds maart 2020.

"We gaan een wilde rit tegemoet", aldus strateeg Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank Wealth Management. Andersen verwacht dat de volatiliteit hoog blijft tot minimaal het moment dat techbedrijven hun cijfers over het eerste kwartaal publiceren later deze maand. De cijfers kunnen voor beleggers een nieuwe reden zijn om techaandelen weer te kopen, aldus de strateeg.

Andersen ziet de huidige verkoopgolf als een koopkans, maar geeft wel de voorkeur aan de bredere markt en Europese banken die profiteren van hogere rentes, boven Amerikaanse technamen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1310. De olieprijzen stegen licht.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in november met 3,7 procent op maandbasis zijn gestegen. Later vandaag volgen nog Duitse inflatiecijfers en data over de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Bovendien krijgen beleggers inzicht in de stand van de Amerikaanse dienstensector.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdaandelen noteerden Just Eat Takeaway.com en IMCD onderaan met ongeveer 5,0 procent. KPN wist zich aan het negatieve sentiment te onttrekken en won 0,2 procent.

In de AMX verloren Corbion en Inpost tot 2,6 procent. Flitshandelaar Flow Traders koerste wel in het groen en SBM Offshore won 1,0 procent.

In de AScX won Pharming maar liefst 9,1 procent. Pharming ontving van het Europees Geneesmiddelenbureau een positief besluit over een zogeheten Pediatric Investigation Plan (PIP) voor leniolisib, een remmer die momenteel in ontwikkeling is voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem. CM.COM leverde 3,6 procent in.