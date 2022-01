Beursblik: Fastned begint nieuwe jaar goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned is het jaar goed begonnen met aanbestedingen in Frankrijk. Dit concludeerde ING donderdag in een korte analyse van de gewonnen aanbestedingen voor de ontwikkeling en exploitatie van drie snellaadstations langs tolwegen in Frankrijk. ING merkte op dat Fastned al eerder negen aanbestedingen in de wacht sleepte. De teller staat daarmee op 12 Franse locaties, maar ING verwacht meer, waarbij Fastned alleen rekening moeten houden met drie andere partijen namelijk Tesla, Total en Ionity. ING stelde dat het voor Fastned van prominent belang is succesvol te zijn in de Franse tenders om in 2025 de doelstelling van 508 oplaadstations te halen. Dat waren er in het derde kwartaal van het vorig jaar volgens ING 321, waarvan er 188 operationeel waren. ING heeft het advies voor het aandeel Fastned op Houden staan met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel Fastned noteerde donderdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 49,65 euro. Bron: ABM Financial News

