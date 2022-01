Onward krijgt nieuwe patenten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft samen met partners nieuwe patenten gekregen. Dit liet het Zwitsers-Nederlandse medische techbedrijf met een notering in Brussel en Amsterdam donderdagochtend weten. Onward en zijn partners ontvingen negen nieuwe patenten, waarvan zeven in samenwerking met ‘toonaangevende’ neurowetenschappelijke onderzoekslaboratoria bij Caltech, UCLA, EPFL en de University of Louisville. De patenten bestrijken volgens Onward een breed scala aan technologieën en activiteiten, waaronder ONWARD's implanteerbare en externe technologieplatformen, ARCIM en ARCEX, en het beschermen van belangrijke elementen van die systemen, zoals leadontwerpen, paradigma's voor ruggenmergstimulatie, closed-loop controle systemen en machine learning-algoritmen. De patenten werden toegekend in de VS, Frankrijk, Canada, en Duitsland. "Onze vele exclusieve IP-licentieovereenkomsten met 's werelds beste neurowetenschappelijke onderzoeksuniversiteiten blijven vruchten afwerpen en dragen bij aan een toch al indrukwekkende IP-portfolio van meer dan 300 uitgegeven of lopende patenten”, aldus topman Dave Marver in een toelichting. Onward ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie, een ruggenmergletsel. Een belangrijke studie werd in januari 2021 begonnen, en Onward is van plan om zijn therapie in 2023 in de Verenigde Staten en Europa naar de markt te brengen. Bron: ABM Financial News

