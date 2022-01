Deutsche Bank verhoogt koersdoelen NN en ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen voor NN Group en ASR verhoogd, met behoud van het advies op respectievelijk Houden en Kopen. De analisten zien diverse bedreigingen van bovenaf en rekenen daarom op meer volatiliteit van de aandelenkoersen dit jaar, vooral door de angst om inflatie. Maar per saldo zou dit jaar goed moeten uitpakken voor verzekeraars, door de oplopende rentes die de balansen in de sector verder zouden moeten verbeteren. Bij banken en de rest van de markt zal de impact op de winstgevendheid pas later zichtbaar worden, verwacht Deutsche Bank. Daarom gaan de koersdoelen omhoog, ook bij andere Europese verzekeraars. Het koersdoel van ASR gaat van 41,00 naar 44,50 euro en dat van NN Grouip van 42,00 naar 45,00 euro. Bron: ABM Financial News

