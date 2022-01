AEX opent naar verwachting fors lager na Fed-notulen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een scherp lagere opening tegemoet nadat woensdagavond op Wall Street techaandelen in de uitverkoop werden gedaan na de vrijgave van de Fed-notulen.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,7 procent. Woensdag gaf de AEX index al krap een half procent prijs op 800,75 punten.

Woensdagavond kwam uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve naar voren dat de leden zich in toenemende mate ongemakkelijk voelden over de hoge inflatie, terwijl ze een versneld tijdschema voorzagen voor het verhogen van de rentetarieven dit jaar.

De meeste functionarissen van de centrale bank voorzagen in december voor 2022 drie renteverhogingen. In september dacht ongeveer de helft van de functionarissen nog dat de renteverhogingen konden wachten tot 2023.

Uit de notulen bleek tevens dat er onder de deelnemers sprake was van een toenemende zorg dat de hogere inflatie zou kunnen aanhouden en een agressievere reactie van de Federal Reserve zou kunnen afdwingen. Maandenlang hielden de bestuurders van de Fed juist vast aan het standpunt dat de hogere prijsdruk in 2021 voornamelijk werd veroorzaakt door knelpunten in de toeleveringsketen en vanzelf zou afnemen.

Hun bezorgdheid weerspiegelde zich in het besluit in december om de obligatie-aankopen sneller terug te schroeven. De Fed wil dit programma beëindigen voordat ze de kortetermijnrente verhoogt om de inflatie te beteugelen.

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties zit de laatste dagen flink in de lift. Vanochtend noteerde het rendement op de ‘treasury’ met een looptijd van 10 jaar op 1,73 procent. Rond de jaarwisseling stond er nog een rendement van 1,50 procent op de borden.

"Als de aandelenmarkten op een golf van liquiditeiten omhoog worden gestuwd en die liquiditeit begint te verdwijnen, denk ik niet dat het erg verrassend is dat je een reactie zult zien", zei Kathy obligatiestrateeg Kathy Jones van Charles Schwab.

“Dit wordt het jaar waarin we overgaan van een extreem ruim monetair en fiscaal beleid naar een minder ruim monetair en fiscaal beleid. Dat moet enige impact hebben op risicovolle activa die vooral zijn gestegen omdat de rentevoet zo laag was”, voegde Jones eraan toe.

De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen opende woensdag slechts licht lager, na het aanscherpen van de hoogste stand ooit dinsdag, maar na de vrijgave van de Fed-notulen ontstond er een flinke verkoopdruk en de S&P 500 sloot onder aanvoering van techaandelen bijna 2 procent lager. Techbeurs Nasdaq daalde 3,3 procent.

In Azië koersen de beurzen in Sydney en Tokio vanochtend tot 3 procent lager. De Chinese beurzen beperken daarentegen de verliezen tot enkele tienden van een procent. De Amerikaanse olie-future verliest vanochtend krap 1 procent, na een stijging van ruim 1 procent woensdagavond in New York.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige Duitse inflatie in december en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Pharming ontving van het Europees Geneesmiddelenbureau een positief besluit over een zogeheten Pediatric Investigation Plan (PIP) voor leniolisib, een remmer die momenteel in ontwikkeling is voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Basic-Fit van 38,00 naar 40,50 euro bij handhaving van het Houden advies.

Fastned heeft drie aanbestedingen gewonnen voor de ontwikkeling en exploitatie van drie snellaadstations langs tolwegen in Frankrijk. Financiële details werden niet gemeld.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,9 procent tot 4.700,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 36.407,11 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent lager op 15.100,17 punten.