ALD wil Leaseplan overnemen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse wagenparkbeheerder ALD wil het Nederlandse Leaseplan overnemen van een consortium van investeerders onder leiding van TDR Capital, voor 4,9 miljard euro, waarvan 2 miljard in contanten. Dat maakte de eigenaar van ADL, de Franse bank Société Générale, donderdag bekend. Na de overname zou Société Générale de meerderheidsaandeelhouder blijven met een belang van 53 procent, terwijl de aandeelhouders van LeasePlan een belang van 30,75 procent behouden in het gefuseerde bedrijf. Het consortium van investeerders, waar ook Nederlandse en Deense pensioenfondsen in zitten kocht Leaseplan in 2015 voor 3,7 miljard euro. Persbureau Bloomberg meldde vorig jaar dat er een prijskaartje van 10 miljoen dollar aan hing. Na de fusie zou het bedrijf 3,5 miljoen voertuigen beheren en een leidende wereldspeler zijn, met veel synergieën en aanvullende capaciteiten. ALD heeft nu een wagenpark van 1,7 miljoen voertuigen en LEasePlan 1,8 miljoen. De Franse bank rekent erop dat de fusie de winst per aandeel van ALD met 20 procent zal laten stijgen, en die van Société Générale zelf met meer dan 5 procent. Er zouden 380 miljoen euro aan jaarlijkse synergieën kunnen worden behaald per eind 2025, na een reorganisatie die in 2023 en 2025 ongeveer 475 miljoen euro zou kosten. De cash voor de overname zou moeten komen van een claimemissie van 1,3 miljard euro en overtollig kapitaal op de balans van ALD. Bron: ABM Financial News

