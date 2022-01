Berenberg verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 38,00 naar 40,50 euro bij handhaving van het Houden advies. Basic-Fit is volgens de analisten van Berenberg hard geraakt door de mondiale lockdowns in 2020 en 2021, hetgeen leidde tot het opzeggen van abonnementen en daarmee een daling van het aantal leden van 2,2 miljoen, voorafgaand aan de coronacrisis, tot 1,8 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 De onderliggende activiteiten zijn volgens Berenberg echter onverminderd sterk, zoals valt te zien uit de stijging van het aantal nieuwe sporters direct na de heropening van sportclubs in mei en juni van 2021. Basic-Fit blijft zich ondertussen focussen op een groei van de omzet, onder meer door circa 200 tot 300 clubs per jaar te openen. Daardoor moet het clubnetwerk tegen het einde van dit decennium tot 3.000 of 3.500 clubs gestegen zijn. Dit vertaalt zich volgens Berenberg in een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 16 tot 17 procent tot 2025. Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag op 43,86 euro. Bron: ABM Financial News

