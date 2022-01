Olieprijs hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 31 december zijn gedaald met 2,1 miljoen vaten tot 417,9 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 10,1 miljoen vaten tot 232,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 4,4 miljoen vaten tot 126,8 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was vrijwel ongewijzigd op 89,8 procent.

De olieprijs kreeg dinsdag een boost nadat OPEC+ vasthield aan plannen om de productie in februari met 400.000 vaten per dag te verhogen.

"Het besluit van OPEC+ biedt enige troost voor de markt, omdat het aangeeft dat ze vertrouwen hebben in de vraagvooruitzichten in de komende maanden", zei marktanalist Warren Patterson van ING.

Terwijl olie is hersteld van de verkoopgolf die werd veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus eind november, is de markt nog niet helemaal in veilig territorium, merkte hij op, daarmee refererend naar het nieuws dat China voor de stad Yuzhou, met een bevolking van 1,1 miljoen inwoners, een lockdown heeft ingevoerd, na de ontdekking van drie asymptomatische coronavirusgevallen. De dertien miljoen inwoners van Xi'an zitten sinds 23 december in lockdown.

"Het is duidelijk dat China een zero-coronavirusbeleid blijft nastreven en als we in het binnenland meer wijdverbreide lockdowns zouden zien, zou dat een punt van zorg zijn voor de vraag naar olie.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,1 procent, ofwel 0,86 dollar, hoger op 77,85 dollar op de New York Mercantile Exchange.