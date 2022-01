Update: Fed-notulen weerspiegelen groeiend onbehagen over hoge inflatie

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve gaven tijdens hun beleidsvergadering half december aan dat ze zich in toenemende mate ongemakkelijk voelden over de hoge inflatie, terwijl ze een versneld tijdschema voorzagen voor het verhogen van de rentetarieven dit jaar. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

De meeste functionarissen van de centrale bank voorzien voor 2022 drie renteverhogingen. In september dacht ongeveer de helft van de functionarissen nog dat de renteverhogingen konden wachten tot 2023.

De deelnemers merkten in het algemeen op dat het, gezien hun individuele vooruitzichten voor de economie, de arbeidsmarkt en de inflatie, gerechtvaardigd zou kunnen worden om de rente eerder of in een sneller tempo te verhogen dan zij eerder hadden gedacht.

Uit de notulen bleek tevens dat er onder de deelnemers sprake was van een toenemende zorg dat de hogere inflatie zou kunnen aanhouden en een agressievere reactie van de Federal Reserve zou kunnen afdwingen, vooral naarmate bedrijven en consumenten steeds meer beginnen te verwachten dat de prijzen snel zullen blijven stijgen.

Maandenlang hielden de bestuurders van de Fed vast aan het standpunt dat de hogere prijsdruk in 2021 voornamelijk werd veroorzaakt door knelpunten in de toeleveringsketen en vanzelf zou afnemen. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell sprak al in aanloop naar de vergadering uit daar veel minder overtuigd over te zijn. De functionarissen van het beleidsbepalende comité deelden in grote lijnen zijn mening.

Hun bezorgdheid weerspiegelde zich in het besluit om de obligatie-aankopen sneller terug te schroeven of af te bouwen. De Fed wil dit programma beëindigen voordat ze de kortetermijnrente verhoogt om de inflatie te beteugelen.

Het eerdere einde van de activa-aankopen - in maart in plaats van juni - opent de deur voor de Amerikaanse centrale bank om de rente te verhogen tijdens de tweede geplande vergadering dit jaar, medio maart. De volgende vergadering van de Fed is op 25 en 26 januari.

Het tempo van het verlagen van de maandelijkse opkopen werd opgevoerd van de huidige 15 miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar per maand. De Fed merkte op dat waar nodig het tempo zou kunnen worden aangepast.

Sommige functionarissen waren ook van mening dat de Federal Reserve relatief snel zou moeten beginnen met het inkrimpen van zijn portefeuille van 8,76 biljoen dollar aan obligaties en andere activa zodra is begonnen met het verhogen van de rente.

De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Update: om extra informatie toe te voegen.