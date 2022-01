Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.776,74 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 36.868,74 punten en de Nasdaq noteerde 1,3 procent lager op 15.418,33 punten.

Het zwaartepunt ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee om 20.00 uur CET. De markt hoopt daarbij meer inzicht te krijgen in de plannen van de Federal Reserve om zijn stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

Sterke economische signalen hebben de afgelopen dagen de aandelen in de Dow ondersteund, terwijl ze tegelijkertijd hebben bijgedragen aan een stijging van de obligatierente. Dit heeft op de beurs tot druk geleid op technologieaandelen.

"Het lijkt erop dat de sterke stijging van de Amerikaanse rente deze week heeft geleid tot een verschuiving van groei- naar waardeaandelen, ofwel van de Nasdaq naar de Dow", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "Of het standhoudt, is iets heel anders", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,2 procent. De marktindex steeg van 588,4 naar 607.1.

De werkgelegenheid in de private sector in de VS is in december veel harder gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in november met 807.000. De markt rekende vooraf op een toename met 375.000 banen.

De Amerikaanse dienstensector is in december minder hard gegroeid dan in de voorgaande maand, maar bleef sterk groeien. De inkoopmanagersindex daalde van 58,0 in november naar 57,6 in december.

De euro/dollar noteerde op 1,1342. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1333 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1285 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,2 procent hoger, nadat uit de meest recente data van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalanscijfers en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door fabrieksorders in november en de inkoopmanagersindex van de dienstensector van december.

Bedrijfsnieuws

Walmart gaat zijn thuisbezorgdienst uitbreiden en huurt daarvoor meer dan 3.000 bezorgers in. Het aantal huishoudens dat de retailer bedient met deze bezorgdienst moet van zes naar dertig miljoen gaan. De dienst kost 20 dollar per maand. Het aandeel steeg 1,9 procent.

Chinese technologiebedrijven met beursnoteringen in Hongkong verloren terrein woensdag, door zorgen over strengere regelgeving. De Hang Seng Tech-index daalde maar liefst 4,6 procent.

Smart Global Holdings heeft een recordomzet geboet, ondanks beperkingen in de aanvoerketen. CEO Mark Adams rekent op meer groei. Het aandeel daalde desondanks 15,4 procent.

Deere heeft een zelfrijdende tractor ontwikkeld die later dit jaar op de markt moet komen. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Een dealerbedrijf heeft tien elektrische vrachtwagens van Nikola verkocht met een optie op nog eens negentig stuks. Thomson Trucks Center levert de wagens aan USA Truck. Het aandeel Nikola won 0,9 procent.