Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 494,35 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 16.271,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.376,37 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.516,87 punten.

Het zwaartepunt ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee nabeurs. De markt hoopt meer inzicht te krijgen in de plannen van de Federal Reserve om zijn stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

Markten zijn 2022 grotendeels op sterke basis begonnen, vanwege de afnemende zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Tekenen dat de variant minder snel ernstige ziekten veroorzaakt, versterken de overtuiging dat de sterke groei van de economie en de bedrijfswinsten niet zal ontsporen.

"We hebben eerdere tekenen gezien dat omikron waarschijnlijk niet zo problematisch is als aanvankelijk werd gevreesd", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments.

De focus van beleggers verschuift van de nieuwe coronavirusvariant naar de maatregelen van centrale banken om het monetaire beleid aan te scherpen naarmate de economieën verder herstellen.

"We verwachten dat de groei in de loop van het jaar zal afnemen. Naarmate de monetaire, fiscale steun vervaagt, zullen markten op eigen benen moeten staan", zei Redha.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het Franse consumentenvertrouwen in december onverwacht is gestegen van 98 in november naar 100 in december.

In Europa verschenen enkele inkoopmanagersindices voor diverse dienstensectoren en die lieten een vertraging in de groei zien en in het geval van Duitsland was er zelfs sprake van krimp.

De euro/dollar noteerde op 1,1327. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1286 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1285 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent hoger, nadat uit de meest recente data van Amerikaans energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

BASF steeg circa 1,0 procent, nadat het chemieconcern aankondigde voor 3 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Nestlé verloor ruim 2,5 procent, nadat Jefferies in een noot zei dat het waarschijnlijk is dat de omzet in sommige segmenten van het bedrijf onder druk zal komen te staan, naarmate de wereld normaliseert van de pandemie.

In Frankfurt steeg Daimler circa 3,5 procent, BMW steeg steeg ruim 2,0 procent en Merck verloor circa 3,5 procent. Delivery Hero daalde ongeveer 2,5 procent.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Kering won circa 2,5 procent en Capgemini verloor circa 1,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.787,55 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.