Damrak sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, door koersverliezen bij de grote technologiebedrijven. Een meevallend banenrapport kon de aandacht niet afleiden van de verkrapping van het monetaire beleid die is aangekondigd door de Federal Reserve.

De AEX daalde 0,44 procent tot 800,75 punten. De Smallcaps-index steeg wel.

Investment manager Simon Wiersma van ING signaleerde dat beleggers iets minder enthousiast worden over aandelen met hoge koers-winstverhoudingen, nu de obligatierentes oplopen.

Wiersma zag dat in de eerste twee dagen van 2022 de Amerikaanse tienjaarsrente al met 13 basispunten is opgelopen naar 1,65 procent. In Europa is de Duitse tienjaarsrente met 6 basispunten gestegen naar 0,12 procent negatief. "De stijgende rente is het gevolg van de hoge inflatie en de verwachting dat de belangrijke centrale banken onder aanvoering van de Amerikaanse de geldkraan voorzichtig verder zullen gaan dichtdraaien", aldus Wiersma.

De omikronvariant van het coronavirus zal naar verwachting de economische groei niet heel sterk afremmen, maar vergroot wel de kans op aanhoudende inflatiedruk als de problemen in de aanvoerketens en de krapte op delen van de arbeidsmarkt aanhouden, zo verwacht ING.

Bankaandelen presteren juist goed, dankzij de hogere obligatierentes, zo ziet beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Met de renteverhogingen [in de VS] in het vooruitzicht, kan dit wat meer ademruimte geven aan Amerikaanse banken. Beleggers lijken al enthousiast wat bankaandelen in te slaan", aldus Verstraete.

Verder ziet Lynx ook een rotatie uit de groeiaandelen naar de waarde-aandelen. "Vandaag krijgen we de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, wat deze rotatie kan versnellen."

"De markt heeft twee renteverhoging voor dit jaar al verdisconteerd, maar een Chinese overheid die heel kort op de bal zit kan de aanvoerlijnen ook dit jaar danig in de greep houden met alle gevolgen voor de inflatie van dien", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

In de namiddag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week licht daalden, maar dat de voorraden benzine en stookolie sterker stegen.

De banengroei in december was veel beter dan verwacht, meldde loonstrookjesbedrijf ADP woensdag. Het cijfer van 807.000 banen was ruim hoger dan de verwachte 375.000 en ook hoger dan 505.000 van november. "De groeitrend is intact", zei Philip Marey van Rabobank.

De Amerikaanse dienstensector groeide wat minder hard in december, maar het cijfer bleef goed, volgens Markit Economics.

De index die de activiteit van de dienstensector van de eurozone meet, daalde ook, tot 53,1 tegen 55,9 in november. Samen met de eerdere cijfers voor de industrie was er een daling van 55,4 in november naar 53,3 in de laatste maand van 2021 voor de eurozonelanden. De Duitse dienstensector kromp in december, terwijl de Franse dienstensector in een lager tempo groeide.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1331. De olieprijzen stegen anderhalf procent. Brent-olie voor maart steeg naar 81,17 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won lampenspecialist Signify 3,6 procent en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield 2,4 procent.

Prosus verloor 1,8 procent, na een koersdaling van Tencent in Hongkong vanochtend. Ook halfgeleiderbedrijven ASML en BESI verloren terrein.

In de AMX won metaalspecialist AMG meer dan 4 procent en kunstmestmaker OCI bijna 3 procent.

Grondstoffen waren dus gevraagd. Ook Shell sloot hoger in de AEX.

Van de financials schreef ABN AMRO 1,8 procent bij en ING 1,1 procent. Galapagos leverde juist 4 procent in en vastgoedfonds Eurocommecial eveneens.

Onder de kleinere aandelen won NSI 5,5 procent. NSI heeft in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille gezien. Degroof Petercam sprak van solide voorlopige cijfers.

Vivoryon deed het nog beter met een winst van 5 procent. Houtveredelaar Accsys deed een stapje terug en daalde dik 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd op het Damrak stonden de Amerikaanse aandelenbeurzen lager. De S&P500-inde daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor bijna 1 procent na de winsten eerder deze week.