Wall Street klaar voor licht lagere start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet in afwachting van de Fed-notulen, ondanks een sterk banencijfer voorbeurs.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood, maar een duidelijke richting is er niet. Technologie-index Nasdaq, die dinsdag al stevig daalde, mag zich opmaken voor een extra daling van 0,4 procent.



Beleggers hopen op nieuwe aanwijzingen in de notulen voor de plannen van de Federal Reserve om om de markten de monetaire stimulering te laten ontwennen.

De beurzen zijn 2022 sterk begonnen, dankzij afnemende zorgen over de economische impact van de omikronvariant van het coronavirus. De variant is erg besmettelijk maar blijkt minder gevaarlijk te zijn, en zou daardoor ook de economie niet al te ernstig verstoren, denken beleggers.

Intussen zijn in China al een aantal steden in totale lockdown, om de nieuwe variant tegen te houden, voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in het land.

"We hebben in wezen vroege signalen gezien dat omikron waarschijnlijk niet zo'n groot probleem is als we aanvankelijk vreesden", zei Hani Redha van PineBridge Investments. "Markten voelen dat vaak goed aan."

De aandacht van beleggers verschuift daardoor naar de stappen van centrale banken om het monetaire beleid in te tomen, nu de wereldeconomie verder herstelt.

"We verwachten dat de groei zal teruglopen in de loop van het jaar. Als de monetaire en fiscale steun wegvalt, zullen de markten weer op eigen benen moeten staan", aldus Redha. "Het is geen ramp, maar er komt wel tegenwind."

De banengroei in december was veel beter dan verwacht, meldde loonstrookjesbedrijf ADP woensdag. Het cijfer van 807.000 banen was ruim hoger dan de verwachte 375.000 en ook hoger dan 505.000 van november. "De groeitrend is intact", zei Philip Marey van Rabobank.

De notulen van de Fed worden woensdagavond gepubliceerd, na het sluiten van de Europese markten. Eerder op de dag zijn er nog cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

De olieprijs steeg. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1 procent tot 77,72 ollar, terwijl Brent-olie voor maart ook 1,0 procent duurder werd op 80,82 dollar.

De euro/dollar steeg en noteerde op 1,1321. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1283 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Walmart gaat zijn thuisbezorgdienst uitbreiden en huurt daarvoor meer dan 3.000 bezorgers in. Het aantal huishoudens dat de retailer bedient met deze bezorgdienst moet van zes naar dertig miljoen gaan. De dienst kost 20 dollar per maand. Het aandeel koerste voorbeurs licht hoger.

Chinese technologiebedrijven met beursnoteringen in Hongkong verloren terrein woensdag, door zorgen over strengere regelgeving. De Hang Seng Tech-index daalde maar liefst 4,6 procent.

Smart Global Holdings heeft een recordomzet geboet, ondanks beperkingen in de aanvoerketen. CEO Mark Adams rekent op meer groei. Het aandeel opent zo te zien 4,5 procent lager.

Een dealerbedrijf heeft tien elektrische vrachtwagens van Nikola verkocht met een optie op nog eens negentig stuks. Thomson Trucks Center levert de wagens aan USA Truck.

Deere heeft een zelfrijdende tractor ontwikkeld die later dit jaar op de markt moet komen. Het apparaat heeft de bekende groene kleur met gele wielen.

Sony wil ook elektrische auto's gaan verkopen, meldde het Japanse elektronicabedrijf. Er is al een prototype voor een elektrische SUV met zeven stoelen en vierwielaandrijving. Het aandeel won woensdag 4 procent in Tokyo.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 36.799,65 punten, de brede S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.793,54 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 15.622,72 punten.